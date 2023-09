Criança tem 80% do corpo queimado ao tentar matar carrapato com fogo

Criança foi transferida para BH em aeronave dos bombeiros (foto: Divulgação/CBMG)

Um menino de 8 anos ficou com 80% do corpo queimado depois de um acidente com álcool, na tentativa de matar um carrapato, em São Gonçalo do Abaeté, no Alto Paranaíba. Devido à gravidade do caso, ele foi transferido para Belo Horizonte.