Operação 'Cambalacho' prende dois por suspeita de adulteração de veículos

Em um trabalho conjunto, a Polícia Civil (PCMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desencadearam a “Operação Cambalacho”, que visa o combate aos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor, falsificação e uso de documento falso. Nessa quinta-feira (31/8), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Três Pontas e na Zona Rural de Santana da Vargem, no Sul do estado, com duas prisões em flagrante.

Nada menos que 10 veículos com suspeita de falsificação (três de passeio, seis caminhonetes e uma van) foram apreendidos, além de grande quantidade de ferramentas para adulteração de veículos, entre elas máquinas de marcação por micropercussão e de marcação, dois kits de jogo marcador punção alfanuméricos, pasta fosqueante para coloração azul (remarcação de vidros), lixadeira, furadeira, parafusadeira, politriz, rebitadeira, placas para identificação de veículos, notebook com programa para remarcação de vidros e chassis e de placas avulsas.

Os dois suspeitos presos são reincidentes em crimes envolvendo veículos adulterados. Eles seriam especialistas também na confecção e uso de documentos falsos, utilizados no esquema criminoso.

Participaram da operação 25 policiais, entre eles vistoriadores, peritos e agentes da PRF.

