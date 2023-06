Isenção de IPVA para locadoras de veículos é aprovada em comissão na ALMG

Foi aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) as emendas ao Projeto de Lei (PL) 2.803/21, que perdoa parte das dívidas tributárias de locadoras de veículos. A matéria será votada em 2º turno nesta terça-feira (20/6) na manhã, 10h, do Plenário da Casa.

Caso a matéria passe pelo trâmite da aprovação das emendas da PL as locadoras poderão pagar alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 1%, nos veículos que serão locados, ficariam dispensadas de pagar o complemento de mais 3% em caso de venda do automóvel. Para o contribuinte é cobrada uma alíquota de 4%.