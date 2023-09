Polícia encontra 45 estojos de munição em bar onde homem foi morto a tiros

432

Polícia Militar encontrou homem caído em porta de bar com diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça e dorso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 34 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (30/8) na porta de um bar do bairro Vila Esportiva, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é suspeita de chefiar a boca de fumo da região. Ele estava sentado em uma cadeira na porta de um bar quando um carro Fiat Siena de cor preta estacionou próximo ao local.

O passageiro do banco de trás saiu armado do carro e disparou contra a vítima. O dono do estabelecimento contou à polícia que saiu correndo quando os tiros começaram, mas viu o momento que o suspeito voltou para dentro do veículo e fugiu em direção ao bairro Serra Dourada.

Testemunhas que não quiseram se identificar informaram que os suspeitos do crime são membros de gangues rivais à da vítima.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e localizou ao menos 45 estojos de munição deflagradas e quatro munições intactas. O homem foi atingido por diversos disparos principalmente na região da cabeça e dorso.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.