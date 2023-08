Grupo de mães espanca suspeita de jogar pedra em escola e atingir criança

Uma mulher, de 36 anos, foi espancada por um grupo de mães na tarde desta quarta-feira (30/8). Além disso, a mulher foi arrastada em via pública de Bom Sucesso, no Sul de Minas Gerais.





Ela foi vítima das agressões, segundo informações de registro policial, porque, durante a parte da manhã, teria jogado, ao lado de sua mãe, de 62 anos, pedras no pátio de uma escola municipal, na hora do recreio. Nesse momento, segundo a direção da escola, cerca de 60 crianças estavam no local, sendo que as pedras acertaram o chão e os estilhaços atingiram um menino, de 5 anos, que sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para hospital da cidade.





Como as crianças ficaram muito assustadas com o ataque de pedras, a direção da escola informou que suspendeu as aulas de hoje (31/8).