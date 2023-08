Ônibus perde freio, sobe em calçada e deixa quatro feridos em BH

432

Um ônibus do transporte público de Belo Horizonte perdeu o freio, subiu em uma calçada e deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (31/8), no bairro Bonsucesso, Região do Barreiro de Belo Horizonte.

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Segundo informações iniciais, o coletivo da linha 329, que faz Estação Barreiro/Jatobá, perdeu o freio ao descer uma rua íngreme da região.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local do acidente.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e o Samu sobre a ocorrência e aguarda retorno.