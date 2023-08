Área de 40 hectares é queimada em fazenda de eucalipto no Norte de Minas

432

Entre área atingida pelas chamas estão 15 hectares de mata (foto: CBMMG / Divulgação)



Quarenta hectares de uma área de vegetação particular foram queimadas durante um incêndio na manhã deste sábado (26/8), em Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais. Da área atingida pelas chamas, 25 hectares foram de folhagem seca no solo da plantação de eucalipto e 15 hectares de mata.

Ao chegar no local, as equipes do Corpo de Bombeiros se depararam com a área já queimada. Os focos já haviam sido controlados por colaboradores da fazenda.





Com o objetivo de potencializar as ações preventivas e mitigar os efeitos de possíveis reignição do fogo, os militares permaneceram no local para monitoramento.