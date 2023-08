Quatro homens do ES são presos suspeitos de tráfico de drogas em MG

432

Adolescente de 17 anos estava levando barra de maconha para o Espirito Santo (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press)



Três homens foram presos e um adolescente de 17 anos, apreendido, suspeitos de tráfico de drogas, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (27/8). Os homens são do Espírito Santo e um dos responsáveis pela distribuição de entorpecentes na cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, o menor de idade estava em um carro quando foi abordado pela Polícia Militar. Com ele foram encontrados uma barra de maconha, uma arma de fogo - calibre 38, e seis munições. Ao ser questionado o adolescente afirmou que a pessoa com quem morava ofereceu a ele R$ 500 para que levasse a droga até Guarapari, no Espírito Santo.





No local, os militares encontraram outros dois homens. Um deles também estava armado com um revólver calibre 38.





Com a ajuda de cães farejadores, foram encontradas nove barras de maconha. Os pacotes, semelhantes ao que estava com o adolescente, estavam enterrados no fundo do terreno.





Os homens foram autuados e encaminhados para uma unidade prisional. O adolescente, as drogas e as armas de fogo foram apreendidas.