Incêndio no pátio do Detran de São João del-Rei deixa 23 carros queimados

432

Veículos queimados no pátio credenciado do Detran (foto: CBMG)

Vinte e três automóveis foram queimados no pátio credenciado de Detran na cidade de São João del-Rei no fim da manhã desta quinta-feira (24/8), O Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionado para combater um incêndio no pátio, que fica em Santa Cruz de Minas.

Após cerca de duas horas de trabalho, o incêndio foi controlado. Os Bombeiros realizaram o rescaldo, para evitar que o fogo voltasse.

Segundo os militares, incêndios dessa natureza são muito difíceis de controlar, pois há uma grande quantidade de materiais a serem queimados e o calor gerado é muito grande. Por isso, além do combate propriamente dito, eles também coordenaram a retirada de veículos próximos para que o fogo não se espalhasse ainda mais.

Fogo teria começado em painel de carro (foto: CBMG)



Sobre as causas, os militares afirmam que funcionários do local os informaram que perceberam as chamas no painel de um dos carros, mas não souberam informar o que teria ocorrido. Como se trata de um pátio de armazenamento de veículos apreendidos, o local ficou isolado e a Perícia da Polícia Civil foi acionada e ficou encarregada da avaliação de como originou o fogo.