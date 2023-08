Mulher que pulou em carro é indiciada por tentativa de homicídio

A investigação que apurou um caso que, inicialmente, foi registrado como ataque do homem à companheira, terminou com a mulher indiciada por tentativa de homicídio. Ela teria tentado queimá-lo. O episódio chamou a atenção, há três meses, por conta de um vídeo que mostra a mulher pulando no capô do carro do companheiro, que deixava o condomínio dela, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Vídeo de câmera de monitoramento mostra o momento em que a mulher pula na frente do carro do companheiro

Segundo a Delegacia da Mulher da cidade, a agora indiciada, de 26 anos, iniciou uma briga por ciúmes e ateou fogo nele. A delegada Lia Valechi informou que a reconstituição do crime, laudos periciais, exame de corpo de delito e depoimentos apontaram para a mulher como responsável.

Agora vítima, o homem de 30 anos teve lesões no rosto, no pescoço, no peito, nas costas, nos braços e nas pernas. Isso ocorreu após a mulher ter despejado álcool nele e acendido um isqueiro. Ela não teria aceitado o fato de o homem ter encontrado com a ex-mulher junto com o filho.

Ela também se feriu quando o fogo se espalhou. No dia do fato, ele fugiu do local e a mulher o seguiu. Um vídeo de câmera de segurança mostra o instante em que ela se joga no capô do carro em movimento e se pendura até que ele deixa a garagem do local.

Ele chegou a ser detido, mas foi liberado após prestar depoimento, aguardando o fim do inquérito, que agora o apontou como inocente.