Morador de rua é morto e outro é esfaqueado no centro de Juiz de Fora

432

Praça dos Três Poderes, no Centro de Juiz de Fora, tem sido ocupada por pessoas em situação de rua (foto: Prefeitura de Juiz de Fora)

Um morador de rua de 35 anos foi assassinado a facadas, na noite dessa quarta-feira (23/8), na Praça dos Três Poderes, no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a Polícia Militar, moradores de rua começaram a brigar. No meio da confusão, a vítima foi esfaqueada no peito. Quando o Samu chegou ao local, a vítima já estava morta.

Policiais militares fizeram buscas na região, mas não encontraram o suspeito de ter cometido o crime.

Na manhã desta quinta-feira (24/8), horas depois de o morador de rua ter sido assassinado da Praça dos Três Poderes, outra pessoa em situação de rua foi esfaqueada.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 39 anos, passou a noite usando drogas na região ao lado de uma mulher. Durante a madrugada, ele tentou abusar sexualmente dela, que esperou um supermercado da região abrir para furtar uma faca e acertar a vítima.

Ela foi encontrada pela PM e confessou o crime. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) em estado grave.

Situação preocupa moradores do Centro

A Praça dos Três Poderes está localizada a menos de um quilômetro do Parque Halfeld, coração de Juiz de Fora. No entanto, há meses, o local tem sido dormitório de moradores de rua, que utilizam um monumento em homenagem aos Pracinhas, que lutaram na 2ª Guerra Mundial, para dormir.

No entanto, parte desses moradores de rua é usuária de drogas, o que leva a uma série de conflitos no entorno. Essas brigas, com alguns casos resultando em morte, fazem com que moradores da região se sintam inseguros.

A reportagem do Estado de Minas conversou com moradores da região. Nenhum deles quis se identificar por medo, mas todos concordam que a situação no local vem piorando, deixando-os temerosos com a agressividade de alguns moradores de rua.

Prefeitura diz que trabalha para solucionar o caso

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que “possui um grupo constituído, que envolve diversas secretarias, diretamente atuando na Praça. Ações contínuas estão sendo feitas, uma vez que a maioria das pessoas que ali estão em situação de rua vivem problemas relacionados à saúde mental, uso de drogas e álcool”.

A reportagem questionou se a Prefeitura fará alguma ação na região em virtude desse assassinato e da tentativa de homicídio. Na nota, a Prefeitura respondeu que “são casos complexos, que atingem sujeitos de direito e que estamos nos empenhando fortemente para ajudá-los com os mais diversos tipos de encaminhamentos e ações”, finalizou.

Número de moradores de rua cresceu na cidade

Um censo realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, em conjunto com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mostrou que a população de rua da cidade mais que dobrou nos últimos sete anos: passou de 384 em 2016 para 805, em 2023.