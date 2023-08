Parque Municipal de BH: prefeitura vai retomar serviços fechados

432

Parque Municipal deve ter serviços retomados (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press.Brasil)

O Parque Municipal de Belo Horizonte deverá retomar serviços que foram fechados ao longo dos últimos anos, especialmente na pandemia de COVID-19. Edital publicado pela Prefeitura nessa terça-feira (22/8) prevê a concessão do parque de diversão, aluguel de triciclos e bicicletas, pedalinhos e barquinhos, lanchonete, trenzinho, parede de escalada e espaço kids. Valor total do investimento estimado chega a R$ 286 mil.









O objetivo do edital é permitir o uso qualificado de espaço público para fins de exploração de atividades recreativas, comerciais e de lazer no Parque Municipal. O procedimento licitatório será dividido em sete lotes e a maior oferta será o ganhador.





Os investimentos deverão ser executados em até dois meses depois da permissão. As propostas poderão ser entregues até às 09h, do dia 28 de setembro na Comissão Permanente de Licitação, rua dos Timbiras, n° 628, 14° andar, bairro Funcionários.

O edital completo com todas informações pode ser encontrado no site da Prefeitura

Serviço a ser feito e valor do investimento

Lote 1 - Implantação de Parque de Diversão com brinquedos mecânicos, em substituição dos atuais instalados, na área estimada, com serviço de manutenção e operação para uso destes elementos.

Valor estimado do investimento: R$ 10 mil





Lote 2 - Estrutura modular removível, com cobertura em sombrite, área cercada e área livre para locação, manutenção e exposição de, no mínimo, 10 triciclos e 30 bicicletas para uso adulto e infantil.

Valor estimado do investimento: R$ 130.070,00





Lote 3 - Implantação de deck em área destinada à exploração de serviço de 15 embarcações aquáticas, do tipo pedalinho, modelo cisne, com capacidade para 2 (dois) adultos e 1 (uma) criança de colo, de até 3 (três) anos de idade, e coletes salva-vidas para uso destes equipamentos.





-Implantação de deck em área destinada à exploração de serviço de 30 embarcações aquáticas, do tipo barquinho, com capacidade para 2 (dois) adultos e 1 (uma) criança de colo, de até 3 (três) anos de idade, e coletes salva vidas para uso destes equipamentos.

Valor estimado do investimento: R$ 26 mil





Lote 4 - Exploração da área da Lanchonete do Parque Municipal “Américo Renné Giannetti”.

Valor estimado do investimento: R$ 68.518,82





Lote 5 - Área de contorno destinada à exploração de circuito de Trenzinho.

Valor estimado do investimento: R$ 10 mil





Lote 6 - Área destinada à exploração de Parede Vertical de Escalada de, no mínimo, 3 x 2 m de altura e largura; com diferentes graus de inclinação negativa para atender crianças e adultos, construída em estrutura de aço com madeira, incluindo todos os equipamentos de segurança e de escalada: garras de nível fácil e difícil (sinalizados por cores), cadeirinha infantil de até 16 anos, mosquetão, capacetes para operador e participante, freio automático, corda de segurança; e mão de obra capacitada com 2 monitores.

Valor estimado do investimento: R$ 13 mil





Lote 7 - Área destinada à exploração de Espaço Kids.

Valor estimado do investimento: R$ 28.815,00