Mulher mata ex-companheiro com faca de cozinha durante briga

A própria mulher que desferiu o golpe com a faca chamou a Polícia Militar (foto: Reprodução/Polícia Militar de Minas Gerais) Uma mulher de 32 anos é suspeita de matar o ex-companheiro dela, de 26, com uma facada, em Aimorés, no Vale do Rio Doce. Ela foi presa na madrugada desta segunda-feira (21/8).

Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime seria uma agressão do homem contra ela, em uma briga do ex-casal.

Neste momento, ela estava com uma faca na mão, que usou para cortar linguiça, e o golpeou na região do abdômen, próximo ao peito.

Ainda segundo a polícia, a mulher tentou estancar o sangramento enquanto esperava uma ambulância. O homem foi encontrado com vida e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A faca usada no crime foi apreendida. A mulher foi conduzida para a delegacia de Aimorés. Ela informou que não foi a primeira agressão por parte do ex-companheiro, que não aceitava o fim da relação.