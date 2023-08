Tio é preso por estupro e morte da sobrinha de 14 anos no interior de Minas

Crime aconteceu na zona rural de Nepomuceno e foi descoberto após a família denunciar o desaparecimento da adolescente à Polícia Militar em 11 de agosto (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (21/8) que um homem de 25 anos foi preso em Nepomuceno, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, pelo estupro e morte da sobrinha, de 14. No momento da prisão, na última sexta-feira (18/8), ele confessou o crime e indicou o local onde havia enterrado o corpo, segundo as autoridades.