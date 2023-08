Professores da rede municipal de BH fazem paralisação nesta terça (22/8)

432

Aulas estão suspensas nesta terça-feira (22) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Professores da rede municipal de Belo Horizonte vão paralisar as atividades nesta terça-feira (22/8). Uma assembleia-geral contra a admissão de profissionais temporários é o motivo da suspensão das aulas.









"É a terceira vez que vamos mobilizar contra essa proposta. Os temporários têm processo simplificado, precarizado, não é o mesmo da carreira da educação, com concursos públicos. Além disso, os profissionais não terão vínculo com a escola e comunidade escolar, já que podem passar poucos dias ou meses na instituição. Não há a mesma relação conforme acontece com um professor concursado", explica.





Além dessa proposta, os professores vão debater outras questões da categoria, como proposta salarial de 2024, descongelamento de direitos e tempo extra de trabalho fora das salas de aula.

Após a reunião, o sindicato planeja enviar um documento para a Prefeitura de BH (foto: Reprodução ) A assembleia acontecerá amanhã (22), às 14h, na Praça da Estação. Após a reunião, o sindicato planeja enviar um documento para a Prefeitura de BH e, caso não sejam atendidos, há possibilidade de entrarem em greve.





O Estado de Minas procurou a PBH e aguarda retorno.