Obras em BH complicam trânsito e a vida de trabalhadores

A BHTrans alega que os transtorno são, de certo modo, esperados (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A interdição de um trecho da Avenida Portugal, na Região da Pampulha, para obras de manutenção e também a segunda fase de obras da Praça das Águas, na Avenida Cristiano Machado, Região Norte de BH, têm provocado um "nó" no trânsito e muitos problemas para quem precisa passar pelos dois trechos.





A reportagem do Estado de Minas esteve no local das obras na Avenida Cristiano Machado e encontrou o trânsito bastante carregado e confuso.













Vander José da Silva contou que os desvios não estão muito bem sinalizados, causando confusão nos motoristas que passam pelo local (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

"Impacto no comércio, da sujeira de trânsito, muita poeira. Eles [os responsáveis pelas obras] não varrem. Jogam água na hora que eles querem. Então, é bastante transtorno", afirmou.





O comerciante também contou que o acesso e o trânsito no local tem ficado bastante prejudicado e causado confusão nos motoristas que passam na região por conta dos desvios não serem bem sinalizados.





Já Veridiane Marcondes, que é jornalista e mora na Região Nordeste, relatou que tem tido bastante dificuldade para se deslocar em meio aos trabalhos realizados na Cristiano Machado.





"Geralmente, saio de casa às 6h30 para levar minha filha na escola e depois vou para o trabalho. Saí este horário hoje e não foi possível leva-la para a escola porque até 7h30 eu ainda estava parada na Via 240", disse.





Veridiane ainda contou que pretende começar a sair às 6h para conseguir deixar a filha na escola e não se atrasar para chegar ao trabalho, no Bairro Floresta.





Diante desses transtornos, uma pergunta que deve ser feita é: como escapar desses impactos no trânsito vindo das Regiões Norte, Pampulha e Nordeste em direção ao Centro e vice-versa?





Em contato com a BHTrans, a reportagem apurou que, de certo modo, são esperados esses transtornos em vias de grande fluxo e que conectam grandes regiões da cidade. Uma alternativa é utilizar aplicativos de navegação por GPS (como Waze ou Google Maps) para buscar desvios dos canteiros de obra.





No entanto, a administradora do trânsito na capital ressalta que essas rotas alternativas podem causar um aumento no fluxo das ruas dentro dos bairros ao redor das obras, o que também será um teste de paciência para as pessoas que trafegam naquela região.

Obras e mais obras

Além dessas obras já citadas, vale lembrar que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) interditou um trecho na Avenida Otacílio Negrão de Lima, entre a Avenida Dom Pedro I e a Alameda das Latânias, próximo da interdição da Avenida Portugal, feita pela BHTrans.





A obra da Copasa estava prevista para terminar no fim de junho, mas foi finalizada apenas um mês depois. A empresa fez uma obra de manutenção de interceptor de esgoto na avenida e, devido à "complexidade do serviço", o prazo da obra precisou ser estendido.