Viaduto na Avenida Portugal é interditado para obras nesta segunda (21/8)

432

Imagem do Viaduto Gil Nogueira, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



O Viaduto Gil Nogueira, na Avenida Portugal, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte está interditada para a realização de obras que tem início nesta segunda-feira (21/8). O Viaduto Gil Nogueira, na Avenida Portugal, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte está interditada para a realização de obras que tem início nesta segunda-feira (21/8).





Segundo a BHTrans, o local já teve o trânsito impedido por volta das 10h30 da manhã e a previsão é que os trabalhos realizados no local da interdição durem até o próximo domingo (27/8).





Avenida Portugal (sentido Céu Azul), Rua Jamaica, Rua Monte Castelo, Viaduto Monte Castelo, Rua Antero de Quental, Rua Monte Cassino, Avenida D. Pedro I. Imagem do alto que indica como se darão os desvios e onde está a interdição (foto: Arte/PBH)







Já para os veículos que vêm em sentido ao Centro com destino ao bairro Céu Azul, o desvio será:

Avenida D. Pedro I, Rua Sãozinha Baggio Coutinho, Rua Hermínio Guerra, Rua Monte Castelo, Viaduto Monte Castelo, Rua Antero de Quental, Rua Monte Cassino, Avenida D. Pedro I.

Os agentes da BHTrans estarão no local para monitorar e orientar os motoristas no trajeto e faixas de pano e placas estarão posicionadas para sinalizar os desvios. Já para o transporte coletivo, as linhas alimentadoras que atendem a Estação Pampulha e trafegam pelo Viaduto Gil Nogueira (609, 712, 719 e suplementares S55 e S56) terão os itinerários alterados no acesso à estação.





Acaba obra, começa obra





Leia também: Idoso morre durante briga em bar de Ribeirão das Neves Vale lembrar que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) interditou um trecho na Avenida Otacílio Negrão de Lima, entre a Avenida Dom Pedro I e a Alameda das Latânias, próximo a essa nova interdição por parte da BHTrans.

A obra da Copasa estava prevista para terminar no fim de junho, mas foi finalizada apenas um mês depois. A empresa fez uma obra de manutenção de interceptor de esgoto na avenida e devido à "complexidade do serviço", o prazo da obra precisou ser estendido.