Idoso morre durante briga em bar de Ribeirão das Neves

432

Idoso chegou a ser socorrido para a UPA Justinópolis, mas morreu logo depois de dar entrada. Corpo foi removido para o IML (foto: Reprodução)

Um idoso, de 60 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (20/8) durante uma discussão na porta de um bar no bairro Santa Margarida, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou a ser socorrido com vida pela viatura da Polícia Militar, mas morreu pouco depois de dar entrada na Upa Justinopolis.

A esposa da vítima contou aos militares que o marido chegou do trabalho e foi beber com um colega em um bar próximo de casa. Em determinado momento, o suspeito chegou e começou a discutir com a vítima e com outras pessoas que estavam no estabelecimento.

A mulher disse que, durante a briga, voltou para casa, mas escutou um barulho alto no meio do caminho e tentou se aproximar para ver o que estava acontecendo. Logo depois, ela viu o marido caído ao solo e perdendo muito sangue.

O suspeito fugiu a pé e ainda não foi localizado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e fez os trabalhos de praxe. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).