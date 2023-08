Moradores temem queda de poste em rua de Belo Horizonte

432

Segundo pessoas que moram no local, o problema no poste começou há algumas semanas (foto: Imagem enviada ao Estado de Minas) Moradores da Rua Ajair de Almeida Costa, no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, temem que um poste localizado próximo ao número 501 caia e provoque um acidente, além do risco de machucar algum pedestre. Isso porque o poste está quebrado próximo à sua base e apresenta algumas rachaduras.

Os moradores, então, procuraram a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) pelo número 116, mas não conseguiram falar com um atendente e foram orientados a retornar a ligação posteriormente. Eles também não encontraram informações pelo aplicativo ou pelo site da Cemig.

Com o impasse, enviaram a imagem do poste para a reportagem do Estado de Minas. Eles pedem que o problema seja resolvido antes que aconteça algum acidente no local.

Em nota, a Cemig informou que “vai enviar uma equipe para avaliação da estrutura. Caso a avaliação seja de que a situação é emergencial, irá providenciar a troca imediata do poste. Caso seja possível programar, será feita a programação para a troca”.

O em.com.br também procurou a prefeitura de BH para obter informações sobre a situação no Bairro Mantiqueira e aguarda retorno. A matéria será atualizada com o posicionamento da administração municipal.