Jovem de 23 anos vai a salão cortar cabelo e é morto a tiros em Minas

432

Policiais civis e equipe pericial estiveram no local do crime na tarde desta sexta-feira (18/8) (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 23 anos foi morto a tiros quando chegava a uma barbearia situada dentro de um lava-jato em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta sexta-feira (18/8).

Conforme registro da ocorrência, a vítima foi alvejada ainda no passeio. Os disparos também acertaram um carro estacionado na rua, a porta de vidro na entrada do local e um dos espelhos do estabelecimento.

O trio fugiu em direção ao Bairro Jóquei Clube. Um dos envolvidos no homicídio é um adolescente de 17 anos. Os demais ainda não foram identificados e, até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que a equipe de policiais da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios no município esteve nesta tarde em diligências no Bairro Industrial com o objetivo de colher elementos que ajudem na identificação e localização dos envolvidos no assassinato. Peritos da instituição policial também compareceram ao local.

As autoridades ainda não têm informações sobre o que teria motivado o homicídio.