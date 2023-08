Vídeo: homem furta iPhone de PM e foge de abordagem policial em BH

432

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram quando um policial militar teve seu aparelho celular, um iPhone 13, levado por um dos quatro homens em situação de rua que passavam por uma abordagem na Avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte, na noite do último sábado (12/8). Eles eram interrogados por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Três deles foram presos.

Quantro pessoas em situação de rua eram interrogadas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, quando fuga e furto aconteceram (foto: Câmera de monitoramento/Reprodução) Com isso, os demais homens ficam sozinhos na calçada, e um deles pega o iPhone e sai correndo. Ele também levou a chave do veículo. Logo, além de ser surpreendido com o furto do aparelho assim que voltou ao local, o policial teve que empurrar a moto até o batalhão da PM mais próximo.

O rapaz que tentou fugir já foi identificado. Ao Estado de Minas, o major Rodrigo Alencar disse que um pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Ministério Público.

Já o homem que furtou o celular do policial foi preso no início da tarde desse domingo (14/8). Localizado nas imediações do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, ele resistiu à prisão ao entrar em luta corporal com os policiais e teve escoriações, sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul.

Segundo as autoridades, o rapaz possui passagens policiais por tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e ameaça.