Mulher esfaqueia pastor de sua igreja após briga

Contida por outros fieis, mulher foi presa pela PM (foto: Vinícius Lemos)

Uma fiel, de 41 anos, atacou o pastor de sua igreja e o esfaqueou na noite desse domingo (13/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motivo seria uma discussão que aconteceu ainda na sexta-feira (11/8) e a tentativa da mulher de vandalizar carros de outros frequentadores da igreja.

Ela foi vista pelo pastor perto da hora do culto tentando furar pneus dos veículos de outros fieis. A igreja fica no bairro Morada Nova, zona oeste da cidade.

Na tentativa de evitar que a mulher danificasse os carros, o pastor foi atacado. Ela usou a faca e ele se defendeu com as mãos para evitar os golpes. Ele teve ambas as mãos furadas e foi ferido de raspão em outras partes do corpo.

O pastor foi protegido por outros membros da igreja, que acionaram a Polícia Militar. Os agentes prenderam a mulher.

A vítima passou por atendimento médico.

A mulher explicou aos policiais que perdeu a cabeça por conta da briga que teve na sexta-feira com outra fiel da mesma igreja. Relatou ainda estar insatisfeita com a atitude do pastor durante a confusão. Ele teria assistido as agressões e pedido que ela deixasse a igreja.

Já no domingo, também segundo a mulher detida, o pastor teria torcido seus braços, o que motivou o esfaqueamento.