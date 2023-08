Óleo de caldeira vaza por chaminé e assusta vizinhos de fábrica no Barreiro

Vazamento de óleo, chamado de "suspiro", acabou poluindo ruas próximas que tiveram que ser interditadas (foto: Google Street View / Reprodução)

Vizinhos da ColorTextil, localizada na Rua Barão de Monte, no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, tiveram seus imóveis e veículos atingidos por óleo de caldeira que vazou pela chaminé da fábrica na manhã desta segunda-feira (14/8). As ruas chegaram no entorno a ser interditadas devido à liberação de fumaça e óleo.