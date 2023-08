Projeto transforma recicláveis em casa e comedouro para animais de rua

Os integrantes do projeto reúnem materiais recicláveis, como papelão, encanamentos de construções civis, sacos de ração e pallet, por meio de coleta e doações e, com eles, constroem casinhas e comedouros para animais de rua da capital mineira.

Projeto ainda tem o intuito de, no futuro, viabilizar a adoção responsável dos cachorros e gatos que utilizarem as casinhas

O projeto foi idealizado por oito estudantes do primeiro período do curso de medicina veterinária do UniBH e conta com o apoio do coordenador do curso, Breno Mourão de Sousa. Ele foi iniciado em abril e está em fase de execução.