'Cadela gari' em BH tem rotina de trabalho e até uniforme personalizado

Uma vira-lata caramelo vem chamando atenção dos belo-horizontinos. Batizada de Ana, a 'cadela gari' conquistou o coração do pessoal de limpeza urbana do Bairro Boa Vista, na Região Leste da capital, e ganhou até um uniforme personalizado.









Assim, há 6 meses, começou a aproximação da cachorra com os garis: Duda, Luiz Gustavo Patrício e Edipo Francisco Fialho. No início, Ana esperava os garis chegarem para acompanhá-los ao ponto de apoio, onde os profissionais tomavam o café da manhã.





Depois de um tempo, Ana já batia ponto primeiro que os garis, é o que conta Duda. “Todo dia é isso, ela chega na casinha às 6h da manhã. Espera o Luiz chegar, que cobre com um cobertor e fica me esperando. Aí eu e o Edipo chegamos e ela toma café com a gente”, conta.

Cadela Ana conquistou o coração dos garis na região Leste de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Rotina de trabalho

Ana os supervisiona durante todo o expediente, das 7h30 às 16h, do Bairro Boa Vista à Nova Vista. “Enquanto a gente está no trabalho, ela está nos acompanhando com aquela doçura. É colo e carinho do início ao fim da jornada”, detalha.

Como todos trabalhadores, Ana não é de ferro, e tem dias que o expediente é tão puxado que ela vai embora direto para casa. “Às vezes ela leva a gente no ponto de ônibus, não todos os dias, quando ela está cansada, vai para a casinha”, ressalta.

Cadela acompanha os garis durante todo o expediente, das 7h30 às 16h (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Uniformizada

A vira-lata caramelo acorda cedo todos os dias e espera os garis chegarem para tomar café da manhã com eles (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Duda diz que em alguns momentos, o pessoal chegava a chutar a cadela na rua. Então, resolveu dar um uniforme para ela. “Por causa da minha faixa verde do uniforme, eu falei que se colocar nela, eu creio que eles vão saber que ela está com alguém”, destaca.





No início, a cadela ganhou um uniforme improvisado com uma blusa cortada e amarrada, mas um tempo depois, Duda fez um uniforme sob medida, que acabou chamando atenção de todos pelo charme especial que Ana ganhou.





Doações Duda compartilha que os garis estão tendo dificuldade de manter a ração da vira-lata e pede ajuda às pessoas. Quem quiser ajudar pode entrar em contato no Instagram da ‘cadela gari’, que é: @cadelinha_ana.