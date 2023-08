Bloco de concreto cai de passarela e mata mulher dentro de casa

Uma mulher de 30 anos morreu nessa sexta-feira (4/8) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, depois que um bloco de concreto se desprendeu da estrutura de uma passarela e caiu sobre a casa onde ela morava, informou o Corpo de Bombeiros neste sábado (5/8). A Defesa Civil esteve no local.

Médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito da vítima ainda no local

Com o apoio de uma empresa de aluguel de máquinas, que forneceu mão de obra e equipamentos, os trabalhos de resgate foram iniciados. A estrutura foi quebrada e, deste modo, as equipes encontraram o corpo em meio aos escombros. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito ainda no local.