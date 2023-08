Acidente entre quatro veículos deixa duas pessoas feridas em Montes Claros

Inicialmente, a manobra deu certo, mas a carroceria bateu na lateral de outro caminhão, carregado de gesso, que andava no sentido contrário. O motorista do segundo veículo foi projetado para fora da cabine e se feriu, enquanto o caminhão desligou e também perdeu os freios.Esse segundo veículo atingiu dois carros que estavam parados no acostamento da pista contrária, já que viram o início do acidente.