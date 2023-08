Ônibus de turismo com 59 ocupantes pega fogo na BR-251

Um ônibus de turismo pegou fogo na BR-251, Km 471, na subida da perigosa serra de Francisco Sá, no município homônimo, no Norte de Minas, na noite de quarta-feira (02/08). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no ônibus, viajavam 59 pessoas (incluindo motorista, guia e crianças). Ninguém ficou ferido.

O ônibus - double deck – viajava de Montes Claros com destino a Porto Seguro (BA).

De acordo com a PRF, o fogo iniciou nas instalações do motor, na traseira do veículo. O motorista parou na estrada e todos os ocupantes desceram rapidamente. A maioria também conseguiu levar os pertences.

Ônibus pegou fogo no Km 471 da BR-251 (foto: PRF/divulgação)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Francisco Sá foi acionada. As chamas se alastraram e destruíram todo o veículo.



Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o fogo atingiu a vegetação próxima das margens da rodovia, sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros.

O ônibus incendiado pertence a uma empresa de turismo de Montes Claros. A firma providenciou um outro ônibus para o retorno dos passageiros ao ponto de partida.

Devido ao incêndio no ônibus de turismo, o trânsito na BR-251 ficou interrompido entre as 20h30min de quarta-feira e 0h20min desta quinta-feira.