Idoso suspeito de matar filho de amante em bar de BH é preso

Polícia Militar identificou e localizou suspeito com a ajuda de imagens da câmera de segurança do bar onde aconteceu o crime (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um idoso, de 75 anos, foi preso suspeito de matar a tiros o filho da amante na porta de um bar na noite dessa quarta-feira (2/8), no bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, conhecido como “velhinho”, que estava dentro de uma caminhonete, se aproximou da vítima, de 27 anos, e atirou contra ela. Depois do crime, o idoso fugiu.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um tiro na costela e no peito, mas morreu logo depois de dar entrada ao atendimento.

Câmeras de segurança do bar flagraram o assassinato. Com a ajuda das imagens, a Polícia Militar identificou a rota usada pelo suspeito para fugir e localizou o suspeito.

O idoso assumiu a autoria do crime e contou que estava sendo extorquido pela vítima e pela mãe da vítima, com quem teve um caso extraconjugal no último domingo.

Na noite de ontem, o suspeito viu a vítima no bar, voltou em casa para buscar uma arma, dirigiu até o bar e efetuou os disparos de dentro da caminhonete em que estava.

Na casa do idoso, a polícia apreendeu duas armas carregadas. O suspeito foi preso.