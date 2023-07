Mulher perde mais de R$ 4 mil em golpe do Pix

Homem se passou por filha da vítima e conseguiu mais de R$ 4 mil (foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Uma mulher de 51 anos foi vítima do “golpe do pix” na tarde dessa terça-feira (25/7), em Coronel Fabriciano, no interior de Minas. A moradora da Rua Cirineu Teixeira Benevides, no Bairro Alipinho, registrou um Boletim de Ocorrência no 58º Batalhão da Polícia Militar (PMMG) contando que perdeu R$ 4.410 para um desconhecido que passou por sua filha alegando que seu celular estava danificado.