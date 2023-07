Fogo em parque municipal no Bairro Palmares queimou 4 hectares

432

As chamas do incêndio de sexta-feira (21/7) não se propagaram para as áreas próximas à de uso público do parque (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O incêndio da noite dessa sexta-feira (21/7) no Parque Municipal Renato Azeredo, no Bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte, destruiu quatro hectares do local.

Ainda na noite de ontem, o local foi vistoriado pela equipe técnica da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e liberado para abertura na manhã de hoje em condições de segurança para o público.

"Graças às medidas e ações previstas e executadas conforme Plano Integrado de Prevenção e Combate a Incêndios da FPMZB, as chamas não se propagaram para as áreas próximas à de uso público, em função do recente manejo da vegetação no local com a execução do sistema de aceiros. Além disso, a rápida resposta dos brigadistas e do Corpo de Bombeiros permitiu mitigar em curto espaço de tempo as chamas", informou a fundação.

Nos próximos dias, a Prefeitura de Belo Horizonte fará os evantamentos para identificação do grau do impacto do incêndio e definir sobre a necessidade de ações de recuperação da vegetação atingida.

"Uma análise preliminar já permite dizer que a vegetação afetada é, basicamente, composta por mato, sem grandes perdas de espécies nativas".

Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas durou cerca de uma hora e meia. Além do uso de abafadores, foram gastos aproximadamente dois mil litros de água na ação.

Às 21h15, as chamas foram controladas. O local foi monitorado para verificar se ainda havia focos persistentes ou pontos de ignição potenciais.

Os bombeiros não informaram possíveis causas do incêndio. Na noite de ontem, as chamas ficaram altas e ameaçaram residências próximas ao parque. Ninguém ficou ferido.