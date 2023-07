Pai mata filho por engano em briga no Norte de Minas

Uma confusão generalizada terminou com a morte de um adolescente, de 17 anos, e uma mulher, de 44, em Unaí, no Norte de Minas.

O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (20/7). Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava junto com o pai esperando para brigar com um rapaz, de 20 anos. O adolescente acreditava que o rapaz estava tendo um caso extraconjugal com a mãe dele e esposa do pai.





Leia também: Vacina da UFMG contra cocaína e crack: teste terá aporte de R$ 10 milhões A mãe do rapaz viu a cena e correu para ajudar. No entanto, ela foi esfaqueada cinco vezes pelas costas e morreu no local.

O pai do adolescente e o rapaz de 20 anos, feridos, foram levados para o hospital para atendimento médico.

De lá, o pai do adolescente foi encaminhado para a delegacia, onde irá responder por duplo homicídio.