Homem é morto a tiros durante a própria festa de aniversário

Rua onde o crime aconteceu (foto: Google Street View) Uma festa terminou com a morte do aniversariante no Bairro Santa Rosa, em Divinópolis, interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), dois homens são suspeitos de matar a vítima, que completava 28 anos.

Os policiais conversaram com pessoas que estavam na festa e disseram que durante a noite um carro branco ficou estacionado próximo da casa. A suspeita é que dois homens, dentro desse veículo, tenham efetuado os disparos que mataram a vítima.

Segundo essas testemunhas, a motivação do crime seria o fato da vítima ter se relacionado com a ex-mulher de um desafeto. No entanto, apenas as investigações da Polícia Civil (PCMG) poderão comprovar essa tese.

A PM fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.