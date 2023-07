Incêndio no Cachoeirinha: 15 imóveis são interditados

432

Defesa Civil de Belo Horizonte também bloqueou a entrada e permanência no lote onde ficava o imóvel que pegou fogo devido ao "risco muito alto de desabamento de lajes" (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press) Oito imóveis vizinhos ao galpão na Rua Castro Morais, no Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foram totalmente interditados em decorrência do incêndio que atingiu o local na noite da última terça-feira (11/7). A Defesa Civil de Belo Horizonte também bloqueou a entrada e permanência no lote onde ficava o imóvel que pegou fogo devido ao “risco muito alto de desabamento de lajes”.

Os trabalhos de combate e rescaldo das chamas duraram quase 40 horas . As equipes do Corpo de Bombeiros começaram a ser desmobilizadas por volta das 14h de hoje.









“Os responsáveis pelas empresas dos galpões sinistrados foram notificados a adotarem medidas mitigadoras de riscos em caráter emergencial. Os moradores estão sendo assistidos pelas empresas, parte está abrigada em hotéis, parte em casa de parentes”, explicou o órgão.

Ver galeria . 48 Fotos As chamas e muita fumaça podem ser vistas de diferentes pontos da capital mineira (foto: Instagram: @estev4m/Esp. EM - Belo Horizonte - MG )

Danos estruturais

Após a finalização dos trabalhos dos bombeiros, a Defesa Civil concluiu a vistoria no galpão que pegou fogo . No terceiro andar foi constatado risco muito alto de desabamento das lajes. Os danos contatos no pavimento incluem queda do telhado, deformações de parede, trincas e rachaduras.





Já no segundo andar houve deslocamento de reboco, trincas e fissuras nas paredes. O térreo não teve danos.





Causas

Desde a noite de quinta-feira, a fumaça e as chamas podiam ser vistas de longe. O imóvel pertence a uma empresa de montagem e manutenção de equipamentos para eventos, com armazenamento de material inflável, como madeira, plástico e isopor.





Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas do incêndio. No entanto, além de estar repleto de materiais combustíveis, o local não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) , que certifica o cumprimento das normas de prevenção de incêndios e a presença de pessoas no interior da empresa.