Suspeita de roubar mais de R$ 350 mil de tia é alvo de mandado na Grande BH

Polícia Civil apreendeu o celular da suspeita e as mesmas roupas que foram usadas por ela no dia do furto (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo um na capital e dois em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (12/7), contra uma mulher, de 36 anos, suspeita de roubar mais de R$ 350 mil e US$ 20 mil da própria tia, de 57 anos, em 2022.

Segundo relatado na época dos fatos, a vítima foi até um hospital para fazer hemodiálise. Quando voltou para casa por volta das 21h, percebeu que o guarda-roupa estava com sinais de arrombamento, porém as duas portas de acesso ao apartamento estavam íntegras. Por isso, ela acredita que a pessoa que roubou todo o dinheiro teria as chaves do seu apartamento.

A vítima desconfiou que os suspeitos do furto pudessem ser a sobrinha, com a irmã e o cunhado, já que eles ficaram com as chaves do imóvel dias antes do crime e poderiam ter feito uma cópia, além do fato de saberem da existência do dinheiro e da rotina da vítima.

A Polícia Civil teve acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio vizinho e flagrou o momento em que uma mulher cometeu o crime.

Além disso, ficou apurado que a sobrinha estava pedindo dinheiro à vítima há alguns dias, inclusive na semana dos fatos, sendo que, após o crime, ela foi bloqueada em aplicativo de mensagens pelos suspeitos, que não atenderam mais suas ligações.

“Destaca-se o padrão de vida dos suspeitos após os fatos: eles deram início à construção de uma casa em condomínio na cidade de Itabirito; alugaram um apartamento luxuoso em Nova Lima; além de ostentarem nas redes sociais roupas de alto padrão e bens materiais”, informa a delegada responsável, Lígia Barbieri.

A Polícia Civil apreendeu o celular da suspeita e as mesmas roupas que foram usadas por ela no dia do furto e flagradas pelas câmeras de monitoramento.

As investigações sobre o caso continuam.