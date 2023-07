432

Apesar do susto, ninguém ficou ferido (foto: Renato Weil/EM/D.A Press - 2001) Um princípio de incêndio assustou funcionários e clientes da tradicional Confeitaria Momo, na Rua Pouso Alegre, no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (10/7).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas pelos próprios funcionários. Mesmo assim, a guarnição foi até o local para o rescaldo do princípio de incêndio.