Cápsulas de Césio-137 furtadas em Minas são recuperadas

Dois equipamentos medidores de polpa foram furtados em junho (foto: CNEN/divulgação) Foram encontradas as cápsulas de Césio-137 furtadas em Minas Gerais, informou, nesta segunda-feira (10/7), a Mineradora AMG Brasil. Segundo a empresa, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) esclareceu que os equipamentos foram localizados em um estabelecimento comercial que atua com revenda de sucata no estado de São Paulo.

Leia a nota na íntegra

"A AMG Brasil recebeu da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, na tarde desta segunda-feira, dia 10/07, a informação da recuperação dos dois equipamentos medidores de polpa furtados no último mês de junho, da sua unidade operacional localizada em Nazareno e São Tiago (região do Campo das Vertentes/MG). Tais equipamentos foram localizados em um estabelecimento comercial que atua com revenda de sucata no estado de São Paulo.





Os equipamentos localizados serão encaminhados à AMG Brasil de acordo com as orientações e diretrizes de manipulação e segurança determinadas pela CNEN. A AMG Brasil já comunicou o fato à Polícia Civil de Nazareno (MG).





A AMG Brasil reforça que está sendo conduzida investigação interna independente a fim que sejam apurados os fatos que deram ensejo ao furto ocorrido, e sejam adotadas medidas de melhoria e mitigação de riscos em relação aos seus processos internos de controle.





Conforme já esclarecido anteriormente, tais medidores de densidade de polpa são comumente utilizados na indústria de mineração para medir a quantidade de minério que passa por uma tubulação durante o fluxo de produção de minério e possuem uma fonte selada de Césio-137, revestida de aço inoxidável e blindada internamente por duas outras camadas de chumbo e aço.





As fontes contidas nos equipamentos furtados são classificadas como "Categoria 5, Baixo Risco" pelas normas regulatórias; e, quando utilizadas nos medidores de densidade de polpa ou preservadas as suas características originais de proteção (blindagens e revestimento), não oferecem qualquer risco à saúde.





A AMG Brasil reafirma seu compromisso absoluto de atuar de maneira responsável e diligente perante a comunidade e lamenta qualquer preocupação que o incidente possa ter ocasionado a terceiros. Além disso, a empresa agradece a colaboração da população, bem como órgãos e entidades que têm atuado ativamente nas investigações que resultaram na bem-sucedida localização dos equipamentos."

