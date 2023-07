Policia Federal entra em apuração sobre sumiço de cápsulas de Césio 137

A Polícia Federal entrou nas buscas na tentativa de localizar duas cápsulas de Césio 137 que desapareceram da área da mineradora AMG Brasil em Nazareno, na região do Campo das Vertente. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7/7) pela mineradora, que revelou que foi formada uma força-tarefa, dividida em duas equipes, visando encontrar o material radioativo.



A empresa também divulgou imagem semelhante a dos aparelhos que tiveram duas peças com o Césio 137 “supostamente furtadas” em sua área, denominados de medidores de densidade de polpa. O objetivo da divulgação via facilitar para que a população possa contribuir na procura pelo material.

A investigação sobre o paradeiro das fontes seladas de Césio 137 foi iniciada no dia 30 de junho após a mineradora ter comunicado à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) o extravio do material radioativo, que também foi registrado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. O desaparecimento do material foi verificado por funcionários da firma no dia 23 de junho.

Segundo a mineradora, “duas equipes compostas por integrantes da empresa, CNEN, Polícia Federal, Polícia Militar de Minas Gerais estão participando das buscas internas e externas”. Entre quinta e esta sexta-feira, “também ocorreram inspeções por parte da Polícia Militar, Polícia de Meio Ambiente de Minas Gerais, além da Polícia Civil, Defesa Civil e CNEN para análise e verificação das documentações da empresa”.

A AMG Brasil informa que desde a última quinta-feira (6/07) as buscas foram intensificadas com o uso de um equipamento especializado em detecção de radiação da CNEN para a localização das cápsulas de Césio – 137. Foi feita um varredura em 300 hectares da área de unidade operacional da firma, localizada na zona rural de Nazareno – que alcança também o município vizinho de São Tiago. Mas “nada foi encontrado”, reforçando a hipótese de furto.

Por meio da nota, a empresa esclarece que os aparelhos extraviados - medidores de densidade de polpa’ – “são comumente utilizados na indústria mineradora para medir a quantidade de minério que passa por uma tubulação durante o fluxo de produção de tântalo, espodumênio, feldspato e estanho em lingotes. Cada um desses equipamentos contém uma fonte selada de Césio-137, que é revestida de aço inoxidável e é blindada internamente com chumbo e outra camada de aço inoxidável”.

A mineradora ressalta que, depois de ter comunicado o extravio do material radioativo à Polícia e às autoridades, ela “está colaborando proativamente para a condução das investigações. Ao mesmo tempo, a empresa iniciou uma investiga

Mineradora divugou foto de medidor de densidade de polpa, que contem capsula de césio 137 (foto: AMG Brasil)

ção independente para a apuração interna deste incidente”.

De acordo com as normas da CNEN, as fontes contidas nos equipamentos furtados são classificadas como "Categoria 5, Baixo Risco" e, quando utilizadas nos medidores de densidade de polpa ou preservadas as suas características originais de proteção (blindagens e revestimento), não oferecem risco.

“No entanto, a AMG Brasil alerta que o manuseio inadequado das fontes por pessoas sem conhecimento específico pode acarretar risco à saúde”, diz a nota.

Como identificar equipamentos com material radiativo?

Ainda no comunicado, a mineradora orienta como os equipamentos com material radioativo podem ser identificados. “Os equipamentos podem ser identificados por seu formato e aparência. Eles são revestidos de aço inoxidável e possuem uma blindagem interna de chumbo e uma externa de aço inoxidável, resistente a impactos”, informou.

A mineradora diz ainda que está disposição da comunidade para esclarecer dúvidas sobre o assunto por meio do número (32) 3322-3053.” O mesmo canal de contato está à disposição para quem tiver informações ou indícios de onde podem estar as fontes. A empresa tem o compromisso de manter o sigilo das informações recebidas”, diz o comunicado.

“A AMG Brasil lamenta qualquer preocupação que o incidente possa causar às comunidades locais e vizinhas e não está medindo esforços para resolver a situação o mais breve possível”, divulgou a mineradora.