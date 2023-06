Rede de esgoto da Igreja São José é renovada após entupimento

432

Para que a obra fosse feita, não foi necessária a remoção de nenhuma árvore do jardim do santuário (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) A fachada da Igreja São José, no Centro de Belo Horizonte, está temporariamente modificada por causa de uma obra emergencial, devido ao entupimento da rede de esgoto do santuário. Bem no pátio do local, maquinários, como uma retroescavadeira, e um buraco de mais de 1,7 metro de profundidade fizeram parte de um dos cartões postais da capital.













Para que a obra fosse feita, não foi necessária a remoção de nenhuma árvore do jardim do santuário. Além disso, não houve nenhuma alteração na entrada da igreja, sendo que as intervenções acontecem no pátio.