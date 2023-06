Empresa é condenada por acusar funcionário de furto e pressionar rescisão

Plenário do TRT-MG (foto: Leonardo Andrade/TRT) Uma empresa que vende ração para animais foi condenada a pagar R$ 5 mil a um trabalhador que foi acusado de ter furtado 10 sacos de ração e foi pressionado a aceitar uma rescisão de contrato, em Patrocínio, no Alto Parnaíba.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a irmã do dono da empresa acusou o funcionário de ter furtado os sacos de ração. Em uma reunião realizada no escritório dos advogados da empresa, o trabalhador foi informado do fato e pressionado a aceitar uma rescisão que não pagava todos os direitos trabalhistas que ele deveria receber.

“Como muito bem salientado na sentença, ‘a empresa gere o negócio de maneira informal e não tem controle da movimentação da mercadoria. Assim, o suposto desvio de 10 sacos de ração não passa de mera conjectura, sendo perfeitamente possível que o caminhão tenha saído da fábrica sem os sacos que faltaram para a entrega’”, explicou a desembargadora.

De acordo com a desembargadora, a empresa não emitia nota fiscal e não tinha nenhum documento de entrega dos alimentos assinado por um funcionário. Portanto, se confirma ser um negócio informal. Além disso, para a desembargadora, o funcionário não poderia ter sido chamado para conversar sobre o suposto furto em um escritório de advocacia.

“Pelo contrário, o reclamante, pessoa simples, foi chamado para uma conversa sobre suposto desvio de mercadorias, a ser realizada em um escritório de advocacia, portanto, fora da empresa, e mediada por uma pessoa que iniciou o encontro se apresentando como 'o advogado do grupo empresarial'”, destacando a desembargadora de se tratar de um ato intimidatório.

Com a sentença, o processo foi arquivado, sem chances da empresa recorrer.