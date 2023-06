Justiça condena empresa que deu calote em serviço de viagem internacional

Plenário do TJMG (foto: Euler Júnior/TJMG) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou uma agência de viagem on-line a pagar R$ 12 mil de indenização a uma cliente de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por causa de um calote sofrido na compra de um pacote de viagens.

Segundo a vítima, ela usou a agência de viagem para fechar um pacote para Lisboa, capital de Portugal, em março de 2020. Entre as obrigações da agência estavam fornecer transporte do aeroporto até o hotel e a estadia entre os dias 12 e 22 do mês.

Na ocasião, a vítima foi até uma delegacia em Portugal e registrou um Boletim de Ocorrência contra a empresa. Ao retornar ao Brasil, deu entrada na Justiça requerendo indenização por dano material e moral.

O relator do processo, o desembargador Cavalcante Motta, condenou a empresa por entender que a agência de viagens é a responsável por qualquer dano cometido contra o consumidor.

“A empresa que presta serviços intermediando a compra, traslado e venda de pacote de viagens, lucrando pela atividade, ao disponibilizar em seu sítio eletrônico anúncio e demais parcerias com empresas do ramo, assume responsabilidade solidária por eventuais danos causados aos clientes”, informou o TJMG.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Mariangela Meyer e Claret de Moraes.