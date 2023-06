Prefeitura é condenada por ter substituído túmulo de família sem avisar

Túmulo foi alvo de disputa entre familia e prefeitura de Piranga (foto: TJMG)

A prefeitura de Piranga foi condenada a pagar R$ 12 mil a uma família da cidade por causa de um túmulo, da década de 1980, que virou alvo de polêmica no município. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a família comprou um jazigo no Cemitério Municipal, em 1983. Logo depois, uma mulher foi enterrada no local.