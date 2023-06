Pastor que atuava contra pedofilia é preso por abuso sexual de adolescentes

432

Um homem, de 34 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (21) suspeito de abusar sexualmente de diversas crianças em adolescente. O suspeito, identificado como Moisés Barbosa Ferreira Costa, é pastor na Igreja Batista Unidade e Fé, que fica no bairro Sagrada Família, Região Leste de BH, e promovia eventos contra a pedofilia e exploração sexual de menores pelo estado.





LEIA MAIS 17:27 - 21/06/2023 MPMG pede anulação de concurso público no interior do estado

10:39 - 21/06/2023 Adolescente encontrado em situação de miséria em Contagem

10:08 - 21/06/2023 Preso pai que mantinha filhos em cárcere privado e abusava da filha



Delegada durante entrevista coletiva: prisão do pastor foi realizada na manhã desta quarta-feira (21). (foto: Pedro Faria/EM/D.A. Press) O homem foi preso em sua casa no bairro Horto Florestal, também na Região Leste da capital. As investigações começaram na última semana, após uma das vítimas, atualmente com 23 anos, fazer uma denúncia na Polícia Civil.Segundo a delegada Thais Degani, o suspeito foi rapidamente identificado. “A primeira denúncia foi feita por uma das vítimas que hoje tem 23 anos. Ela fez um depoimento relatando que foi atraída pelo investigado, que se colocava como líder religioso e instrutor de um circo. Também como fundador de fórums contra pedofilia. Com as investigações, qualificamos e temos o depoimento de outras três vítimas que foram abusadas sexualmente”, contou.

As vítimas eram atraídas sempre da mesma maneira. O pastor escolhia seus alvos na igreja e prometia levá-las para participar de um circo onde ele trabalhava como instrutor. Após se aproximar dos menores, Moisés se aproveitava da situação para cometer os crimes. Em algumas situações, os abusos duraram mais de quatro anos. Todas as vítimas são do sexo masculino. “Todas as vítimas foram atraídas da mesma forma. Frequentavam a igreja do investigado, que fazia contato com os pais dos adolescentes, convencendo-os a serem levados para o circo. Após isso, atraía os adolescentes para sua residência, onde dormiam no local e eram abusados”, explicou a delegada.

Até o momento, a Polícia identificou quatro vítimas. O suspeito agia há mais de dez anos e a delegada espera que o número de menores abusados aumente com o passar das investigações.

Moisés Barbosa era pastor de uma igreja na capital (foto: Reprodução/ALMG)





Moisés também aproveitava de sua situação para cometer os abusos. Sendo pastor e também líder de vários fóruns de combate à pedofilia, o suspeito exercia certo poder contra suas vítimas e sempre buscava desencoraja-las quando pensavam em denunciar. “É uma pessoa bem vista na sociedade, por autoridades e diversos órgãos. Além de ser um líder religioso. Ele defendia a causa contra a pedofilia, participava de debates e fundou fóruns contra a pedofilia. Ele se colocava numa posição muito importante de combate a violência. Ele falava que ninguém acreditaria nas vítimas, por ser um líder religioso e lutar contra a pedofilia”, disse.





Ele vai ser indiciado por estupro de vulnerável e aliciamento de menores. Outros crimes podem ser identificados com o andar das investigações.