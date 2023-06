Inverno em Minas: temperatura mínima pode chegar a 6ºC

432

Estação mais fria do ano começou oficialmente na quarta-feira (21/6) às 11h58, quando ocorreu o solstício de inverno (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press ) O primeiro fim de semana do inverno em Minas Gerais será de frio e tempo seco. Em parte do estado haverá aumento de nebulosidade, mas que não favorece a ocorrência de chuva. As temperaturas podem variar entre 6ºC e 29ºC. Com isso, os mineiros devem se manter bem agasalhados durante as manhãs e noite, quando os termômetros marcarão as mínimas. Além disso, os índices de umidade relativa de ar serão críticos durante a tarde, principalmente no Triângulo Mineiro e no Norte de Minas.

A estação mais fria do ano começou oficialmente na quarta-feira (21/6) às 11h58, quando ocorreu o solstício de inverno, em que é registrado a noite mais longa do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por corresponder ao auge da estação seca, nos próximos três meses, todo o estado terá índices de umidade críticos.









Nesta sexta-feira (23/6), Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano, quando comparada à registrada em 20 de maio. Das 5h às 6h da manhã, os termômetros marcaram 10ºC. No entanto, durante a tarde, o clima ficou mais ameno, chegando a 23ºC, às 14h. A variação já é esperada, uma vez que, durante o inverno, o predomínio é de céu claro, favorecendo a ocorrência de grande amplitude térmica, ou seja, tarde quentes e noites e madrugadas frias.





Com isso, a costumeira rotina de colocar e tirar casaco vai acontecer até setembro. Conforme a previsão do Inmet, o inverno deste ano em Minas Gerais será com menor ocorrência de episódios de frios extremos, quando comparamos com os últimos anos. E, no decorrer da estação, as massas de ar frio chegaram com intensidade para provocar queda brusca de temperaturas de um dia para o outro.





“Massas de ar frio vão entrar pela região Sudeste, mas em uma frequência menor, devido ao fim do fenômeno La Niña, que aconteceu no último mês de março. Apesar de atualmente acontecer na faixa equatorial do Oceano Pacífico, um episódio de El Niño, o mesmo deverá começar a influenciar o clima no Brasil a partir do fim do inverno e início da primavera”, afirma o instituto.





Cuidados com a saúde





Com a chegada do inverno, é importante que pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, recebam atenção especial para garantir saúde e bem-estar. As baixas temperaturas podem trazer riscos adicionais para esses grupos como hipotermia, doenças respiratórias e, no caso dos idosos, agravamento de dores reumáticas. Para evitar tais problemas, são necessários cuidados específicos durante os dias mais frios.





De acordo com Priscila Cortês, enfermeira do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, o primeiro ponto a ser destacado é a necessidade de banhos mais rápidos e preferencialmente no período da tarde, quando a temperatura ambiente costuma ser mais elevada. Isso evita que as pessoas fiquem expostas ao frio intenso, ajudando a preservar o calor corporal. Além disso, é fundamental intensificar o uso de hidratantes corporais adequados para evitar o ressecamento da pele, que é comum durante o inverno.





Outra medida importante é agasalhar adequadamente, utilizando roupas mais quentes e acessórios, como gorros, luvas e meias. Esses itens auxiliam na retenção do calor corporal e protegem as extremidades do corpo, que são mais suscetíveis ao frio. É essencial lembrar que, mesmo dentro de casa, o ambiente pode estar mais frio do que o normal, portanto, manter o idoso bem agasalhado é crucial.





Em relação ao tempo seco, as recomendações são válidas para todas as pessoas, e não apenas para os grupos de risco, como no caso das doenças respiratórias. Entre os cuidados a serem tomados, o principal é em relação à hidratação.





À noite, mesmo sendo um período mais frio, e por isso mais úmido, é recomendado dormir em locais arejados e umedecidos por aparelhos umidificadores, ou mesmo com uma bacia com água. Os banhos devem ser mais frios, e não quentes. E, apesar de sempre bem vindas, as atividades ao ar livre, devem ser evitadas em horários que o Sol está mais a pino, ou seja das 11h às 15h.





Confira a previsão para o fim de semana em Minas Gerais:

Sábado (24/6): Céu parcialmente nublado com névoa úmida no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata, Região Metropolitana, Sul e Sudoeste. Demais regiões, com céu claro com névoa seca. Temperatura estável, com máxima de 32ºC e mínima de 5ºC.





Domingo (25/6): Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca à tarde no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Norte. Temperatura estável com máxima de 32ºC e mínima de 5°C.





Segunda-feira (26/6): Céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Céu parcialmente nublado na região Norte. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca à tarde no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Temperatura estável com máxima de 32ºC e mínima de 5°C.





Terça-feira (27/6): Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva fraca no Jequitinhonha. Presença de névoa úmida no Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Demais regiões com céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Temperatura estável com máxima de 32ºC e mínima 5°C.





Confira a previsão para o fim de semana em Belo Horizonte:





Sábado (24/6): Céu claro com névoa seca durante a tarde. Temperatura estável com máxima de 26ºC e mínima de 11°C.





Domingo (25/6): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 25ºC e mínima de 13°C.





Segunda-feira (26/6): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 26ºC e mínima de 12ºC.





Terça-feira (27/6): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 26ºC e mínima de 11°C.