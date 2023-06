Após mais 1 ano e meio, anel viário é recuperado e liberado em Uberlândia

432



Trecho recuperado após 1 ano e meio de interdição (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Após mais de um ano e meio de interdição, o trecho do anel viário sul que cedeu em meio às chuvas de 2021 será liberado em Uberlândia. A informação é do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e, com isso, a via de ligação entre os setores central e sul da cidade e a rodovia BR-050 volta a funcionar normalmente.