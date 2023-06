MG: mulher é morta a facadas por suposto namorado em frente a igreja

432

Crime aconteceu no município de Jequeri (foto: Reprodução/ Governo de Minas) Uma mulher, de 57 anos, foi assassinada a facadas em frente a uma igreja no município de Jequeri, na Zona da Mata Mineira. O autor do crime se intitulou namorado da vítima, mas a família nega que ela tinha qualquer relação com ele.









No local, a polícia encontrou a vítima caída e já sem vida, como constatou o Samu.





O homem foi encontrado e preso em flagrante. Durante conversa com os militares, ele disse que matou a suposta namorada devido a uma traição. Apesar disso, a família da mulher informou que ela não tinha nenhuma ligação com ele e chegou a fazer um boletim de ocorrência em 2021, denunciando as perseguições.

Na época, no histórico do B.O. consta que ele era conhecido da mulher e passou a dar "investidas amorosas", mas diante da negativa, começou a ameaçar a vítima e sua família.





O corpo foi removido para funerária e o homem encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jequeri.