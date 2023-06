Três cidades de Minas registram as menores temperaturas do Brasil

Três cidades de Minas Gerais registraram as menores temperaturas do Brasil nesta quarta-feira (21/6). Os dados foram divulgados de manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades ficam na região do Sul de Minas. Caldas lidera a lista com 2,9°C, seguida de Monte Verde, com 3,0°C e Maria da Fé, 3,4°C. A lista fecha com Paty do Alferes (RJ), 4,7°C; General Carneiro (PR), 4,8°C; e Rancho Queimado (SC),5,2°C.