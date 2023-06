Procurado por agressão à mulher, homem é baleado, e filhos são suspeitos

Homem e um dos filhos dele receberam voz de prisão (foto: Reprodução/Google Street View)

Procurado por ter agredido a esposa, um homem foi encontrado baleado e caído no chão, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, nesse fim de semana. Os principais suspeitos dos disparos foram os filhos do casal. Um deles foi preso.