Cientista mineira entra para a Sociedade Real de Química do Reino Unido

432

Professora Cynthia Lopes Martins Pereira é doutora em Ciências com ênfase em Química Inorgânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (foto: Reprodução) A cientista mineira e professora Cynthia Lopes Martins Pereira foi contemplada com o título de ‘fellow’ da Royal Society of Chemistry (RSC) – ou Sociedade Real de Química, situada no Reino Unido. Trata-se da mais importante organização dedicada ao avanço das ciências químicas. As informações foram divulgadas pela página nas redes sociais do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG – instituição onde a docente leciona.

Após o recebimento deste título, a pesquisadora poderá assinar como Fellow of Royal Society of Chemistry utilizando as iniciais FRSC após seu último sobrenome.

Para se tornar um Fellow é necessário ser indicado por membros da Royal Society of Chemistry. São eles que avaliam as realizações e contribuições para a química por meio de um comitê especializado.

Cynthia Lopes Martins Pereira

Doutora em Ciências com ênfase em Química Inorgânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a professora Cynthia Lopes Martins Pereira, em linhas gerais, tem experiência na área de química inorgânica, atuando principalmente na síntese e caracterização de compostos de coordenação, polímeros de coordenação, magnetismo molecular, química supramolecular e estudo das propriedades magnéticas.

Com pós-doutorado na Université Pierre et Marie Curie, também conhecida como Universidade de Paris VI, em Paris, na França, Cynthia já atuou como professora visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, entre 2019 e 2020.

Antes disso, em 2017, ele foi contemplada com o Prêmio UFMG de teses e também com o Prêmio CAPES de Tese em decorrência de sua atuação como orientadora de uma tese de doutorado em química.