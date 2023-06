PBH abre posto extra para vacinação de gripe e COVID-19 no Barreiro

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um posto extra para vacinação contra gripe e COVID-19 a partir desta quinta-feira (15/6). O ViaShopping, na Região do Barreiro, funcionará de segunda a sexta-feira, de 11h às 19h30, com a aplicação das vacinas contra a gripe para pessoas a partir dos 13 anos e o imunizante bivalente para quem tem 18 anos ou mais.

A aplicação das doses para as crianças de 6 meses a 12 anos acontece exclusivamente nos centros de saúde da capital. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e o cartão de vacinação.

Além deste posto extra, no drive-thru instalado no Primeiro Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar também são aplicadas as duas vacinas. Os outros 152 postos de saúde da Prefeitura seguem disponíveis para aplicação de todos os imunizantes. Veja a lista completa AQUI